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GeriGündem MSB'den 35 cesedin bulunduğu Afrin'deki toplu mezarla ilgili açıklama
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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 23:29 |  Son Güncelleme:

MSB'den 35 cesedin bulunduğu Afrin'deki toplu mezarla ilgili açıklama

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MSB'den 35 cesedin bulunduğu Afrin'deki toplu mezarla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 35 cesedin bulunduğu Afrin'deki toplu mezardaki ceset sayısında artış olabileceğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin "kan donduran bir savaş suçu"nun daha gün yüzüne çıktığı belirtildi.

2018'in ocak ayında PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'in merkez mahallesindeki boş bir arazide toplu ceset gömdükleri bilgisi üzerine harekete geçilerek söz konusu arazide kazı çalışması yapıldığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Savcı gözetiminde yapılan kazıda, çuvalların içine konmuş şekilde 35 ceset bulundu. Bölgede kazı çalışması devam ederken ceset sayısında artış olabileceği değerlendiriliyor."

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