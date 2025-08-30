MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel video klip

Haberin Devamı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Asırlar boyunca şanla yoğurulan Türk milleti, bu kutlu günde adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun. Köklü tarihimizin kahraman ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün olduğu gibi bugün de gücüne güç katarak vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği için görevini azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz."

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan özel video klip de yer aldı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının yer aldığı klipte, TSK'nın kullandığı önemli silah ve teknolojiler de anlatıldı.

Orta Asya Türk müziklerine ait ezgilerin bulunduğu klipte, TSK'nın operasyonel gücü ve Mehmetçiğin karada, denizde ve havadaki kararlılığı vurgulandı.