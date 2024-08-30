×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB'den 30 Ağustos videosu: İstiklal'in mührü büyük taarruz

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Büyük Taarruz#30 Ağustos
MSBden 30 Ağustos videosu: İstiklalin mührü büyük taarruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 10:49

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un en önemli aşamalarından olan 30 Ağustos 1922'deki Başkomutan Meydan Muharebesi'ne ilişkin video paylaştı.

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türk topçusunun ateşi, Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve kurmay heyeti, süvari ve piyade hücumları ile Yunan ordusunun kaçışına ilişkin restore edilmiş görüntüler yer aldı.

MSBden 30 Ağustos videosu: İstiklalin mührü büyük taarruz

Paylaşımda, 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un en şiddetli safhasının 30 Ağustos'ta yaşandığı belirtilerek, "Süvari birliklerimiz düşmanın kaçmasını engellemek maksadıyla taaruza başladı. Düşmanın büyük kısmı cepheden ve her iki yandan kuşatılmış ve gerisi de kapatılmıştı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, bizzat Zafer Tepe'den savaşı idare ederek 30 Ağustos günü saat 14.00'te Türk ordusuna hücum emrini verdi.

Haberin Devamı

MSBden 30 Ağustos videosu: İstiklalin mührü büyük taarruz

Düşman için kaçmak veya esir olmaktan başka çare kalmamıştı. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' emriyle Yunanlıların eylül ayı başında tamamen Anadolu'dan atılacağı takip harekatı başlamış oldu. Türk İstiklal Savaşı'nı sonlandıran bu meydan muharebesine Başkomutan Meydan Muharebesi adı verildi. Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri oldu" denildi.

MSBden 30 Ağustos videosu: İstiklalin mührü büyük taarruz

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Büyük Taarruz#30 Ağustos

BAKMADAN GEÇME!