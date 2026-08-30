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MSB'den 30 Ağustos ve TSK Günü'ne özel klip: Dumlupınar'dan bugüne Mehmetçiğin gücü vurgulandı

Güncelleme Tarihi:

#30 Ağustos Zafer Bayramı#TSK Günü#Mustafa Kemal Atatürk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 12:04

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla özel hazırlanan video klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Kurtuluş Savaşı’na ait tarihi görüntüler ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin operasyonel gücünün harmanlandığı klipte, "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri.' emriyle Türk ordusu Dumlupınar'da işgal kuvvetlerine son darbeyi vurdu. Büyük zafer bağımsızlığımızın mührü oldu" ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel hazırlanan video klibi paylaştı.

MSBden 30 Ağustos ve TSK Gününe özel klip: Dumlupınardan bugüne Mehmetçiğin gücü vurgulandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri.' emriyle Türk ordusu, Dumlupınar'da işgal kuvvetlerine son darbeyi vurdu. Kahraman Mehmetçiğin inancı ve kararlılığıyla Anadolu'da başlayan büyük zafer, bağımsızlığımızın mührü oldu. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun."

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MSBden 30 Ağustos ve TSK Gününe özel klip: Dumlupınardan bugüne Mehmetçiğin gücü vurgulandı

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan özel video klip de yer aldı.

Kurtuluş Savaşı'na ilişkin görüntüler eşliğinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarına yer verilen videoda, TSK'nın operasyonel gücü ve Mehmetçiğin karada, denizde ve havadaki kararlılığı vurgulandı.

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#30 Ağustos Zafer Bayramı#TSK Günü#Mustafa Kemal Atatürk

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