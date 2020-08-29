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Haber Giriş: 29.08.2020 - 20:01 | Son Güncelleme:

MSB'den 30 Ağustos paylaşımı

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MSB'den 30 Ağustos paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir video paylaştı. Görüntülerde, Türk Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri bağlısı unsurların yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği operasyon, tatbikat ve eğitimlerinden kesitler yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir kutlama videosu paylaştı. “30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” notuyla paylaşılan görüntülerde, Türk Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri bağlısı unsurların, tank, savaş, kargo ve ikmal uçakları, savaş gemileri, insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları ile gerçekleştirdiği eğitim ve operasyonlardan kesitler yer aldı.


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