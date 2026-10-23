MSB’den 3 mutabakat açıklaması

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Sözkonusu gelişmelerin Türkiye’nin uluslararası alandaki etkinliğini ve stratejik işbirliklerini güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: “Jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artan ülkemiz, yürüttüğü diplomatik girişimler doğrultusunda, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdürmektedir.”

EUROFIGHTER TEDARİKİ

“Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla Katar’dan Eurofighter Typhoon uçağı tedarikine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Uçak ve mühimmat, personelin eğitimleri ile teknik ve lojistik destek ele alınmıştır. Katar tarafından taslak eğitim programı ve satış sözleşmesinin hazırlanarak ülkemize gönderilmesi beklenmektedir.” TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin, 27 Ekim’de komisyonda görüşüleceğini açıkladı.

Selçuk BÖKE / ANKARA