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MSB’den 3 mutabakat açıklaması

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#MSB Açıklamaları#Libya Mutabakatı#Mekke Savunma İttifakı
MSB’den 3 mutabakat açıklaması
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Mekke Savunma İttifakı ve Türkiye, Katar, Endonezya ile Pakistan arasında imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı’na ilişkin açıklama yaptı.

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Sözkonusu gelişmelerin Türkiye’nin uluslararası alandaki etkinliğini ve stratejik işbirliklerini güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: “Jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artan ülkemiz, yürüttüğü diplomatik girişimler doğrultusunda, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdürmektedir.”

 EUROFIGHTER TEDARİKİ

“Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla Katar’dan Eurofighter Typhoon uçağı tedarikine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Uçak ve mühimmat, personelin eğitimleri ile teknik ve lojistik destek ele alınmıştır. Katar tarafından taslak eğitim programı ve satış sözleşmesinin hazırlanarak ülkemize gönderilmesi beklenmektedir.” TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin, 27 Ekim’de komisyonda görüşüleceğini açıkladı.        
Selçuk BÖKE / ANKARA

 

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#MSB Açıklamaları#Libya Mutabakatı#Mekke Savunma İttifakı

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