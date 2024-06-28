MSB’den 3. Dünya Savaşı açıklaması: Ordumuz her türlü senaryoya hazır

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Karadeniz ve Ortadoğu’daki tansiyon giderek yükselirken, dünya bir kez daha topyekûn bir savaş tehlikesiyle diken üstünde. Son olarak Lübnan tehdidi dünya bir savaşa mı hazırlanıyor sorusunu da gündeme getirdi. Ankara, 3. Dünya Savaşı ihtimalini göz ardı etmezken, Batı dünyasından da üst üste topyekûn savaş riski açıklamaları geldi.

ÜST ÜSTE UYARILAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 3. Dünya Savaşı ihtimalinden söz etmesi, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un topyekûn savaş riskinin her geçen gün arttığı açıklamasından sonra Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de “Lübnan, İsrail ve bölge yeni bir savaşı kaldıramaz. AB de bundan etkilenecektir” dedi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından da bu konuda önemli mesajlar geldi. Bakanlık kaynakları, “Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda olduğu gibi topyekûn bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal var” diyerek şu değerlendirmeleri yaptı:

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DİNAMİK BİR ORDUYUZ

“TSK zaten dinamik bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş, onaylatmış bir ordu. Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir.”

CHP: ORDUMUZA GÜVENİMİZ TAM

CHP’nin emekli amiral kökenli Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 3. Dünya Savaşı riski tartışmalarına ilişkin, “Ordumuza her daim güvenimiz tamdır. Biz CHP olarak, ülkemizin güvenliğinin ve milletimizin huzurunun teminat altına alınması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Savaş bir tercih asla değildir, ancak hazırlıksız da yakalanmayacağız. Silahlı Kuvvetlerimizin her türlü senaryoya muktedir olması için gereken tüm desteği vereceğiz. Barıştan yana olan tutumumuz, hazırlıklarımızı ihmal etmemizi gerektirmez. Tam tersine, barışı kalıcı kılmak için atılacak en önemli adımlardan biridir” dedi.

ABD’DEN DE UYARI

Türkiye ve AB’den gelen “savaş” uyarılarının ardından ABD’den de savaş riski açıklaması geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşın bölgesel bir savaşa dönüşme riski taşıdığını belirterek uyarıda bulundu. Büyük bir savaşın ilk söylemi 12 Haziran’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından dile getirilmişti. Sırp lider, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gerilimin artması ve dünyadaki jeopolitik etkileri değerlendirirken dünyanın çok kısa bir süre içerisinde ciddi bir savaşa sürüklenebileceğini söylemişti.