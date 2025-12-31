MSB’den 2025’te 155 tatbikat

Haberin Devamı

Bakanlığın sanal medya hesabından 2025 faaliyetlerinin yer aldığı video serisinin 3’üncü bölümü paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), personelin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını artırmak üzere eğitim ve tatbikat faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, “Bu kapsamda 2025 yılında 29 milli, 43 NATO, 59 davet ve 24’ü özel olmak üzere toplam 155 tatbikat başarıyla icra edilmiştir. Kara Kuvvetlerimiz 16 bölgede aynı anda harekât icra etmiş ve etmekte, Deniz Kuvvetlerimiz 141 bin saat seyir gerçekleştirmiş, Hava Kuvvetlerimiz 75 bin 647 sorti ve 120 bin 649 saat uçuş yapmıştır. Halihazırda farklı coğrafyalarda 70 bin personelle 20 görev icra edilmektedir” denildi.

433 BİN 746 MEHMETÇİK SİLAH ALTINA ALINDI

Asker alımlarına ilişkin de “Personel ve askeri öğrenci alımları ilgili mevzuata uygun, idari ve adli denetime açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 2025 yılında da personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmiştir. Ayrıca 2025 yılında 433 bin 746 Mehmetçik silahaltına alınmıştır” bilgisi verildi.

Ayrıca bakanlık bünyesinde 869 kışlada Sıfır Atık sisteminin uygulandığı, 2025 yılında 31 ton atık malzemenin geri dönüşümüyle 210 milyon TL’nin ekonomiye kazandırıldığı kaydedildi.