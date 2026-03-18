×
MSB'den 18 Mart paylaşımı

#18 Mart Şehitler Günü#Çanakkale Deniz Zaferi#Mehmetçik
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 14:00

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla bir klip paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan kliple birlikte, "Her şey vatan için. Ona Mehmetçik derler. Bir annenin dudaklarından dökülen dua, bir babanın göğsünde sakladığı gurur, bir çocuğun kalbinde büyüttüğü kahramandır o. Arkasında milyonların duası, önünde ise bin yıllık tarihin gölgesi vardır. Kar, fırtına, boran. Onu asla durduramaz. Kefeni bayrağıdır, yastığı koca bir taş, damarlarında fırtınalar koparan o asil kan. Çanakkale’de sel olur, Sakarya’da şan. Düşman namlusuna göğsünü geren, zalimin karşısında dimdik duran odur. Ölümden korkmaz hiç, şehadet sevdasıdır. O Türk milletinin dimdik duran iradesidir. Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanlarımızın nezdinde, vatanı için ölümü göze alarak savaşan tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Millî Mücadele kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla. Aziz ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun" ifadeleri de kullanıldı. 

