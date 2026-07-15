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MSB'den 15 Temmuz mesajı: Canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet anıyoruz

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#MSB#15 Temmuz#Şehit
MSBden 15 Temmuz mesajı: Canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet anıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 10:32

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlık mesajında,  "Vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever evlatlarını saygıyla selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakanlığın, NSosyal hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz 2016'da devletimizi ve demokrasimizi hedef alan FETÖ'cü hainler, kahraman Türk milletinin sarsılmaz iradesi, devletine bağlı güvenlik güçlerimizin fedakarlığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla bertaraf edilmiş, terör örgütü, hain emellerine ulaşamadan milletimizin sarsılmaz iradesi karşısında ağır bir yenilgiye uğramıştır.

Vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever evlatlarını saygıyla selamlıyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatı olan bu asil ruh, dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet yaşatmaya devam edecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun."

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