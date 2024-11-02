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MSB, zorla kaçırılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerini paylaştı! 'PKK/YPG dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri'

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#MSB#PKK/YPG#Terörist
MSB, zorla kaçırılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerini paylaştı PKK/YPG dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 15:39

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), güvenlik güçlerine teslim olan çocuk yaştaki PKK/YPG'li teröristlerin ifadelerini paylaştı. MSB'den yapılan açıklamada, "Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları; terör örgütü PKK/YPG'nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak Türkiye Cumhuriyeti devletine sığınmak istediğini gözler önüne seriyor" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB),sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İzleyeceğiniz görüntüler; terör örgütü PKK/YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor. BM İnsan Hakları Komisyonu'nun 2022'de yayımladığı raporlarda binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını, terörist faaliyetler için alıkonulduğunu ve hatta örgütün lider kadrosu tarafından istismar edildiğini ortaya koyuyor.

MSB, zorla kaçırılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerini paylaştı PKK/YPG dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri

"PKK/ YPG DÜNYANIN EN AŞAĞILIK TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN BİRİ"

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Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları; terör örgütü PKK/YPG'nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak Türkiye Cumhuriyeti devletine sığınmak istediğini gözler önüne seriyor.

Bölgemizdeki çocukların terör örgütleri tarafından kaçırılmadığı günlere ulaşıncaya kadar PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Bu nedenle; yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara 'Teslim olun' diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğunu hatırlatıyoruz."

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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