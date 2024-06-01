MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2024
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/fPgMXiZzOy