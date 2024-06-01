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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#Zeytin Dalı#MSB
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 14:52

MSB'den yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.

Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

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#Operasyon#Zeytin Dalı#MSB

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