DHA
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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
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