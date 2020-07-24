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DHA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 10:59,Son Güncelleme:

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 1 terörist gözaltına alındı

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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 1 terörist gözaltına alındı
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı" denildi.

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 1 terörist gözaltına alındı

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