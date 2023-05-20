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MSB: Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişi yakalandı

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#MSB#Yunanistan#FETÖ
MSB: Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 11:04

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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#MSB#Yunanistan#FETÖ

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