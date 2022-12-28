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MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

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#MSB#FETÖ#Terör Örgütü
MSB: Yunanistandan Türkiyeye sızmaya çalışan 2 FETÖcü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 13:31

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 16 kişinin yakalandığı, yapılan incelemede şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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#MSB#FETÖ#Terör Örgütü

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