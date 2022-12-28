MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

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MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/6xWDT9AqBk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2022