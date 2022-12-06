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MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

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#MSB#Yunanistan#FETÖ
MSB: Yunanistana yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 11:24

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandığı bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi. 

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#MSB#Yunanistan#FETÖ

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