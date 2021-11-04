MSB: Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/WlzIJnamEx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2021