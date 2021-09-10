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ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 10.09.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ üyesi 11 kişi yakalandı

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MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ üyesi 11 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 FETÖ üyesi 11 kişinin, Edirne'de yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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