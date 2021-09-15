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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı

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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi, 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

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