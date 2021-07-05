MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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