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Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı

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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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