MSB: Yiğitlerimiz, teröristleri incitmeye devam edecek!

MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Kimse endişelenmesin! Avrupa’nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!
Kimse endişelenmesin!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2022
Avrupa’nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz!
Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek! 🇹🇷#MSB pic.twitter.com/zIOZP96eIn