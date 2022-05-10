MSB: Yiğitlerimiz, teröristleri incitmeye devam edecek!

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MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



Kimse endişelenmesin! Avrupa’nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!