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MSB: Yiğitlerimiz, teröristleri incitmeye devam edecek!

#MSB#İsviçre#PKK
MSB: Yiğitlerimiz, teröristleri incitmeye devam edecek

MSB, İsviçre’nin Basel kentinde 23 Nisan etkinliklerine saldırıda bulunan terör örgütü PKK yandaşlarıyla ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Kimse endişelenmesin! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" denildi.

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MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kimse endişelenmesin! Avrupa’nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!

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#MSB#İsviçre#PKK

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