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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 10:57,Son Güncelleme:/

MSB: Yeni bir saldırıya en sert şekilde karşılık verilecektir

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MSB: Yeni bir saldırıya en sert şekilde karşılık verilecektir

Milli Savunma Bakanlığı’nca, İdlib’de bulunan gözlem noktalarının görevine devam ettiği, yapılacak yeni bir saldırıya en sert şekilde karşılık verileceği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına yapılacak yeni saldırı durumunda, meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'deki gözlem noktalarında görevine devam eden Mehmetçiğin sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyacak yetenekte olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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