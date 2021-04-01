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Gündem
DHA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

MSB: Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

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MSB: Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne İpsala'da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi" denildi.

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