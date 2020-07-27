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DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 08:59,Son Güncelleme:

MSB ve MİT'ten ortak operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB ve MİT'ten ortak operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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