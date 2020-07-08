MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB: Van Gölü'nde uzaktan kumandalı su altı arama cihazlarıyla çalışma başladı
GeriGündem MSB: Van Gölü'nde uzaktan kumandalı su altı arama cihazlarıyla çalışma başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

MSB: Van Gölü'nde uzaktan kumandalı su altı arama cihazlarıyla çalışma başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB: Van Gölü'nde uzaktan kumandalı su altı arama cihazlarıyla çalışma başladı
Abone Olgoogle-news

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin bulunması için Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timinin, uzaktan kumandalı su altı arama cihazları ile çalışmalara başladığını açıkladı. 

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van Gölü’nde düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması için bölgeye intikal eden 'Birinci Sınıf Dalgıç' özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz, uzaktan kumandalı sualtı arama cihazları ile çalışmalara başladı" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle