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MSB: uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok

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#MSB#Ağrı#Uyuşturucu
MSB: uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 12:20

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ağrı'da hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 20.524 gram eroin ve 3.579 gram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu

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MSB'nin paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!

Ağrı hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 20.524 gram eroin ve 3.579 gram toz esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

 

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#MSB#Ağrı#Uyuşturucu

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