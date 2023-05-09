MSB: uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok

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MSB'nin paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:
Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!
Ağrı hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 20.524 gram eroin ve 3.579 gram toz esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2023
Ağrı hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 20.524 gram eroin ve 3.579 gram toz esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/9TDEZw2uUk