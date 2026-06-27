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MSB: Ülkemizin yardım elini Venezuela'ya ulaştırıyoruz

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#AFAD#MSB#Venezuela
MSB: Ülkemizin yardım elini Venezuelaya ulaştırıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 01:01

AFAD Başkanlığının talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekiplerinin ve insani yardım malzemelerinin, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M uçağıyla Venezuela'daki afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığını açıkladı.

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MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Venezuela’ya ulaştırıyoruz. Venezuela’nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından, AFAD Başkanlığının talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M uçağıyla afet bölgesine ulaştırılmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığından yola çıktı. AFAD personeli ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri de yardım faaliyetlerine destek sağlayacak. Deprem felaketinden etkilenen Venezuela halkının acısını derinden paylaşıyor; hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyor, felaketten zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#AFAD#MSB#Venezuela

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