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AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 17:50,Son Güncelleme:/

MSB: Uçağımız son durağı Kosova'ya hareket etti

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MSB: Uçağımız son durağı Kosova'ya hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Balkan ülkelerine yardım için Türkiye'den kalkan uçağın son durağı Kosova'ya hareket ettiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski’ye yazdığı mektup yetkililere teslim edilirken, sağlık malzemelerini indiren uçağımız son durağı olan Kosova’ya hareket etti."

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