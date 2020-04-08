AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 17:50,
MSB: Uçağımız son durağı Kosova'ya hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Balkan ülkelerine yardım için Türkiye'den kalkan uçağın son durağı Kosova'ya hareket ettiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski’ye yazdığı mektup yetkililere teslim edilirken, sağlık malzemelerini indiren uçağımız son durağı olan Kosova’ya hareket etti."
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