MSB Twitter'dan duyurdu! Sondaj gemilerine yakın koruma

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden Oruçreis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir" denildi.

Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden ORUÇREİS ve BARBAROS HAYREDDİN PAŞA araştırma gemileri ile YAVUZ ve FATİH sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir. pic.twitter.com/xL9aLYKKRB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020