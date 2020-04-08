MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Sırbistan'a ulaştı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak, ilk durağı Sırbistan'a indi.



Uçak ve görevli personeli Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin ve Bakan Yardımcısı M. Rankovi karşıladı.