MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Sırbistan'a ulaştı
GeriGündem MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Sırbistan'a ulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA (AA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 12:40,Son Güncelleme:/

MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Sırbistan'a ulaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Sırbistan'a ulaştı
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, Sırbistan'a indiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak, ilk durağı Sırbistan'a indi.

Uçak ve görevli personeli Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin ve Bakan Yardımcısı M. Rankovi karşıladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle