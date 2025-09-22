×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı Muğla'da başladı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye-Mısır Tatbikatı#Dostluk Denizi#Bahr El Sadaka
MSB: Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı Muğlada başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 19:16

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı'nın Muğla'da başladığını açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dostluk Denizi’nde iş birliği, Mavi Vatan’da güç birliği. Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı, Aksaz/Muğla'da icra ediliyor. Tatbikat, iki ülke arasındaki dostluğu ve karşılıklı çalışabilirliği güçlendirmeyi hedefliyor" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye-Mısır Tatbikatı#Dostluk Denizi#Bahr El Sadaka

BAKMADAN GEÇME!