MSB: Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı Muğla'da başladı

Güncelleme Tarihi:
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dostluk Denizi’nde iş birliği, Mavi Vatan’da güç birliği. Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı, Aksaz/Muğla'da icra ediliyor. Tatbikat, iki ülke arasındaki dostluğu ve karşılıklı çalışabilirliği güçlendirmeyi hedefliyor" denildi.
🗓️ 22-26 Eylül 2025— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2025
Dostluk Denizi’nde iş birliği, Mavi Vatan’da güç birliği! 🇹🇷🤝🇪🇬
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı, Aksaz/Muğla’da icra ediliyor.
Tatbikat, iki ülke arasındaki dostluğu ve karşılıklı çalışabilirliği güçlendirmeyi hedefliyor.… pic.twitter.com/MxKusITC2V