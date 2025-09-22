MSB: Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı Muğla'da başladı

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dostluk Denizi’nde iş birliği, Mavi Vatan’da güç birliği. Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı, Aksaz/Muğla'da icra ediliyor. Tatbikat, iki ülke arasındaki dostluğu ve karşılıklı çalışabilirliği güçlendirmeyi hedefliyor" denildi.