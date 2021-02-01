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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı hazırlıkları kapsamında havan atışları gerçekleştirildi

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MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı hazırlıkları kapsamında havan atışları gerçekleştirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kars'ta icra edilecek, 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı' hazırlıkları kapsamında havan atışları gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars’ta icra edeceğimiz 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi" denildi.

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