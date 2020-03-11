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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 18:48,Son Güncelleme:/

MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı

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MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus Askeri Heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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