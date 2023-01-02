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MSB: Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

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#Milli Savunma Bakanlığı#Düzensiz Göçmen#Yunanistan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 18:24

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek kurtarıldığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Çeşme güneybatısında, 29 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi. 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Düzensiz Göçmen#Yunanistan

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