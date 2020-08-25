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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 16:33 | Son Güncelleme:

MSB, TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

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MSB, TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden TurAzKartalı Tatbikatı'ndan çekilen fotoğraflar ile hazırlanan videoyu paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir ovanın iki dağıyız, dumanımız birdir bizim. Ezelden ebede bu davamız, tarafımız birdir bizim" denildi. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen fotoğraflar ile hazırlanan video da bulundu.

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