MSB, TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir ovanın iki dağıyız, dumanımız birdir bizim. Ezelden ebede bu davamız, tarafımız birdir bizim" denildi. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen fotoğraflar ile hazırlanan video da bulundu.