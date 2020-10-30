MSB: TSK’ya ait uçağımız, AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için hareket etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "TSK’ya ait bir uçağımız, İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan AFAD ve jandarma ekiplerini bölgeye ulaştırmak için Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti. Uçakta, arama-kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan araç ve malzemeler de yer alıyor" denildi.