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MSB: TSK'nın seçimle ilişkilendirilmesi TSK personelinin emeğine saygısızlıktır

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#Milli Savunma Bakanlığı#TSK#Seçim
MSB: TSKnın seçimle ilişkilendirilmesi TSK personelinin emeğine saygısızlıktır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 20:55

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada son zamanlarda çeşitli mecralarda manipülatif ve gerçek dışı haberlere rastlandığını belirterek "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması; ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda çeşitli mecralarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Komuta Kademesini siyasi emellerine alet etmek isteyenler tarafından yapılan manipülatif ve gerçek dışı haber ve yorumlara rastlanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması; ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır.

Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla kendisine verilen her türlü görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik söylemlerden uzak durulması, günlük polemiklerin dışında tutulması asil milletimizin yüksek menfaatleri gereğidir.

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Türk Silahlı Kuvvetleri; Komuta Kademesi ve personeli bir bütün olarak, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için karada, denizde ve havada, her türlü arazi ve iklim koşullarında faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."

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#Milli Savunma Bakanlığı#TSK#Seçim

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