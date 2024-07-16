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MSB: Teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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#MSB#Pençe Kilit#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 15:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan arama taramada çeşitli mühimmat, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi. 

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#MSB#Pençe Kilit#Terörist

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