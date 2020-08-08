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DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 23:25,Son Güncelleme:

MSB: 'Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz'

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MSB: 'Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz'
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.  Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi. 

Açıklamada ayrıca, operasyona ilişkin videoya da yer verildi. 

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