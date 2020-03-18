MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'de sivilleri hedef aldı

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin'in ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi. Afrin şehir merkezindeki sivil alanlara isabet eden füzeler nedeniyle 3 sivilin hayatını kaybettiği, 9 sivilin de yaralandığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaptı.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 adet Grad Füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı."