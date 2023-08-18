MSB: Terör örgütü bitiyor

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MSB’de düzenlenen basın brifinginde açıklamalarda bulunan Aktürk, şu bilgileri verdi:

BİR HAFTADA 67 TERÖRİST

“Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1062’ye, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 405’e ulaştı. Bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize (Suriye) terör örgütü tarafından 5’i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirildi. Kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 33’ü son bir haftada olmak üzere 777 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde 50 adet el bombası, 72 bin 40 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1320 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 119 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, 1588 adet Doçka mühimmatı, 154 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.”

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KATILIM VE DESTEK AZALDI

Terör örgütü PKK’nın bitme noktasına geldiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da örgütün çok büyük kayıplar verdiğini vurguladı. Kaynaklar, “Çok büyük darbe alıyor ve katılımlar çok azaldı, destek de azaldı. Onun için son aşamaya gelmiş durumda. Bu kapsamda operasyon bölgelerimizde askeri mülahazalarla dönem dönem askeri sevkıyatlar, konuş yeri değişiklikleri yapılıyor, askeri istekler çerçevesinde gerekli olan bütün tedbirler alınıyor” dedi.

1 YILDA 33 MİLYON TAHIL

- MSB kaynakları, Ukrayna limanlarında bekleyen bir geminin limandan ayrılarak Türk boğazlarına doğru geldiğine dair haberlerle ilgili olarak, “Başarısı ve faydası ispatlanmış bir Tahıl Koridoru var. Yaklaşık 1 yılda 33 milyon ton tahıl, ihtiyacı olan ülkelere emniyetli bir şekilde sevk edildi. Bizim çabalarımız tamamıyla bu tahıl girişiminin yeniden aktif hale gelmesi yönünde. Ama diğer ülkeler alternatif güzergâhlar ve yollar üzerinde çalışıyor. Türk Boğazlarına kadar ulaşan gemilerin Boğazlardan geçmesi ile ilgili bir sorun yok” değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE KFOR GÖREVİNE

- MSB kaynakları, Kosova’daki ‘Kosova Barış Gücü’nün (KFOR) komutasını ekim ayında 1 yıl süreyle Türkiye’nin devralacağını söylediler: “KFOR komutanlığı görevi İtalya’daydı. Oradaki taburumuzun (65. Mekanize Piyade Tugayı) dönüşüyle ilgili şu anda planlanan tarih eylül ayının başı. Farklı bir karar alınmazsa eylül ayı başında taburumuz dönecek” dediler.