MSB tek tek paylaştı: Irak'ın kuzeyindeki mağarada ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ele geçirilenler şu şekilde sıralandı:

5-7 Temmuz 2025

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada; silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilenler şu şekilde:

▪️ 53 adet AK-47 ve M16A4 piyade tüfeği,

▪️ 1 adet geri tepmesiz top,

▪️ 5 adet Doçka uçaksavar,

▪️ 9 adet keskin nişancı tüfeği ve 29 adet bastırıcı,

▪️ 1 adet M79 tanksavar silahı ve 6 adet mühimmatı,

▪️ 1 adet LAW,

▪️ 7 adet tel güdümlü Konkurs tanksavar silahı,

▪️ 5 adet AT-4 tanksavar silahı,

▪️ 6 adet SA-7 hava savunma füzesi,

▪️ 1 adet 82 mm havan ve 14 adet mühimmatı,

▪️ 3 adet 60 mm havan ve 9 adet mühimmatı,

▪️ 2 adet 107 mm katyuşa silahı ve 7 adet mühimmatı,

▪️ 3 adet 40 mm 6’lı bombaatar ve 66 adet mühimmatı,

▪️ 2 adet tekli bombaatar,

▪️ 1 adet M1 keskin nişancı tüfeği,

▪️ 6 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 46 adet şarjör,

▪️ 2 adet av tüfeği ve 31 adet mühimmatı,

▪️ 1 adet uzi makinalı tabanca,

▪️ 10 adet RPG-7 roketatar,

▪️ 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek ve 4 adet yedek namlusu,

▪️ 302 adet şarjör,

▪️ 54 adet antipersonel ve 67 adet antitank roket mühimmatı,

▪️ 127 adet sevk fişeği,

▪️ 10.500 adet Doçka uçaksavar ve hafif silah mühimmatı,

▪️ 26 adet taarruz tipi ve 29 adet savunma tipi el bombası,

▪️ 43 adet sis el bombası,

▪️ 77 adet antipersonel mayını,

▪️ 100 kg el yapımı patlayıcı, pil blokları ve güç üniteleri,

▪️ 2 adet teleskop,

▪️ 17 adet silah üstü optik nişangâh,

▪️ 8 adet silah üstü termal ve 3 adet silah üstü gece görüş dürbünü,

▪️ 5 adet lazer mesafe ölçer,

▪️ 1 adet GPS,

▪️ 6 adet araç telsizi ve antenleri,

▪️ 33 adet el telsizi,

▪️ 6 adet ses kayıt cihazı,

▪️ 1 adet DJI mavic 3T dron,

▪️ 2 adet kullanılamaz durumda DJI Phantom 4 dron,

▪️ 3 takım maket uçak kanadı,

▪️ 3 adet fotoğraf makinası,

▪️ 1 adet kamera ve 9 adet tripod,

▪️ 7 adet fastlink,

▪️ 1 adet projeksiyon cihazı,

▪️ 10 adet modem,

▪️ 6 adet farklı cins ve ebatta medya anteni,

▪️ 2 adet termal PTZ kamera,

▪️ 3 adet Dome PTZ kamera,

▪️ 4 Adet IP kamera,

▪️ 11 adet farklı cinslerde çubuk kamera,

▪️ 4 adet dikiz aynası özelliği olan izleme ünitesi,

▪️ 4 adet kamera sistemlerinde kullanılan kayıt cihazı,

▪️ 5 adet mikrofon sistemi,

▪️ 3 adet mikrofon,

▪️ 2 adet kulaklık,

▪️ 3 adet hoparlör,

▪️ 5 adet elektrik üretme maksadıyla kullanılan el dinamosu,

▪️ 14 adet telefon ve 4 adet santral,

▪️ 4 adet yazıcı,

▪️ 5 adet güç kaynağı,

▪️ 4 adet monitör,

▪️ 3 adet klavye,

▪️ 39 adet termal şemsiye,

▪️ 11 adet kar şemsiyesi,

▪️ Muhtelif yaşam malzemesi.