Teğmenlerin kılıçlı yemini... MSB kaynakları: TSK'nın Atatürk'le ilgili hiçbir sorunu olamaz

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Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin yaptığı kılıçlı gösteri gündem olmuş ve tepkilerin ardından inceleme başlatılmıştı. MSB kaynaklarından soruşturmayla ilgili yeni açıklama yapıldı. Bu açıklamada 'TSK'nın Atatürk ile ilgili sorunu olamaz. Disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz' denildi.

KOMUTANLAR DA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Öte yandan MSB kaynaklarının açıklamasında "Bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutanı vekili de disipline sevk edilenler arasında" ifadesine yer verildi.

CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt, son gelişmeyi şu ifadelerle anlattı:

Milli Savunma Bakanı Güler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 25 Kasım'ı işaret etmişti. 7 kez yemin törenine başvuruda bulundukları öğrenildi. Resmi törende kılıçlı yemini yaptırmazsanız alternatif törende okuruz tavrının olması. Disiplin konusunda disiplinsizlik tavrına işaret ediliyor. Yüksek Disiplin Kurulu'na 10'un altında isim sevk edildi.



Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilenler bu işin içinde olmayacak, işin planlayıcısı olanlar için disiplin sürecinin işletileceğini hatırlatmış olalım.



TSK'nın Atatürk'le ilgili hiçbir sorununun olmayacağı, burada konunun disiplinsizlik olduğunun altı çizildi.

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Edinilen bilgilere göre MSB kaynaklarından konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi;

Askerliğin temeli disiplindir. Disiplin de, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerlerimizden oluşan kurallardır. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu tüm personel bu kuralları bilir ve uygulamakla yükümlüdür. Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır.

MSB kaynaklarından, bir takım eleştirilere ise şu şekilde cevap verildi:

'Teğmenler “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dediği için cezalandırılıyor'

Yapılan inceleme ve soruşturmanın ne okunan metinle ne de içeriğiyle bir ilgisi yoktur.

Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmeleri okunan metnin içeriği ile ilgili bir tartışma olmadığının en büyük göstergesidir.

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Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır.

"SUÇ 'MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ” DEMEK DEĞİL, DİSİPLİNSİZLIK

MSB kaynaklarının özet olarak aktardığı bilgi ise şu şekilde oldu:

Suç, kılıç çatmak veya “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen basını da davet etmek suretiyle alternatif yemin organize ederek disiplinsizlik yapmaktır.

Eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu 20’nci madde c bendi “Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır.” kapsamında YDK’ya sevk edilmişlerdir.

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Bu personel, amirlerinin ikazlarına rağmen yürüklükten kaldırılmış olan metni, ısrarla emirlerin hilafına alternatif bir törenle okumak suretiyle TSK’yı kamuoyunda tartışmaya açmışlar, itibarını zedelemişlerdir.

Burada önemli olan diğer bir olay; kadın subaylarımızın tarihte ilk defa 3 Harp Okulumuzu da birincilikle bitirmesinin gururunu yaşamak yerine, TSK’nın itibarını zedeleyecek şekilde tartışmaların içerisine çekilmesine neden olunmasıdır.