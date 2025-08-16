×
MSB: TCG Volkan'ın Maldivler'e teslimatı tamamlandı

Güncelleme Tarihi:

MSB: TCG Volkan’ın Maldivler’e teslimatı tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 03:03

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Volkan gemisinin Maldivler'e hibe sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Geminin intikali 1 Temmuz 2025'te başlayıp, 7 Ağustos 2025'te tamamlandı. Hizmete giriş töreni 15 Ağustos 2025'te gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Volkan gemisinin Maldivler'e teslimatının tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savunma sanayisinde iş birliği kapsamında hibe edilen TCG Volkan gemisinin Maldivler'e intikali 1 Temmuz 2025'te başladı, 7 Ağustos 2025'te başarıyla tamamlandı. 10 Ağustos 2025 tarihinde Male Limanı'na aborda olan TCG Volkan'da Türk bayrağı indirme töreni düzenlendi. Törende Maldivler'e akredite yeni Delhi Askeri Ataşemiz ile Maldivler Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İş Birliği ve Tedarik Genel Müdürü yer aldı. TCG Volkan'ın Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri (MNDF) envanterine resmi olarak dâhil olduğu hizmete giriş töreni, 15 Ağustos 2025 tarihinde Maldivler Cumhurbaşkanı, üst düzey devlet yetkilileri ile Kolombo Büyükelçimiz Semih Lütfü Turgut ve Donanma Komutanımız Oramiral Kadir Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

