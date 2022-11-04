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MSB: Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#PKK#Terörist
MSB: Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 12:06

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK#Terörist

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