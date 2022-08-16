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MSB: Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB #Terörist#PKK/YPG
MSB: Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 17:04

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#Terörist#PKK/YPG

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