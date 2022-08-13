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MSB: Taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK#Terörist
MSB: Taciz ateşi açan 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 15:43

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!"

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#MSB#PKK#Terörist

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