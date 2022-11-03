MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti!

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti!



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/naB6LTnUou