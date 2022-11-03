MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti!
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"
Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/naB6LTnUou
BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR