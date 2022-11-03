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MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Terörist
MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 16:19

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti!

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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