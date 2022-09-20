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MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK#Terörist
MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 15:11

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK#Terörist

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